Unternehmen droht Millionenverlust Total-Raffinerie produziert zurzeit keinen Kraftstoff

Ein Schwergewicht am Chemistandort Leuna Bildrechte: IMAGO

Die Total Raffinerie – ein wichtiger Arbeitgeber für Sachsen-Anhalt Die Total Raffinerie ist nach eigenen Angaben eine der modernsten in Europa. Neben Benzin und Diesel produziert das Unternehmen auch Heizöl, Flüssiggas, Flugkrafststoff, Bitumen und Methanol.



Deutschlandweit beschäftigt Total 3.000 Mitarbeiter.



In Sachsen-Anhalt zählt die Leuna-Raffinerie zu den wichtigsten Arbeitgebern. Wenn es bei Total nicht "rund" läuft, hat das weitreichende Folgen für die Gesamtwirtschaft in Sachsen-Anhalt. Zu spüren war das zum Beispiel 2014.



Als wegen Wartungsarbeiten die Produktion in Leuna für sechs Wochen ruhte, wuchs die Wirtschaft insgesamt in diesem Jahr so langsam wie in keinem anderen Bundesland.



Der damalige Wirtschaftsminister Hartmut Möllring (CDU) erklärte, dass allein damit die Wachstumsrate um 0,7 Prozentpunkte nach unten gedrückt worden sei.