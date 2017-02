Pünktlich zum Reformationsjubiläum sind in Naumburg und Merseburg mehrere Kunstschätze in Empfang genommen worden. Sie waren in den vergangenen Monaten bei einer Lutherausstellung in den USA gezeigt worden. Darunter waren ein Gewand von Kardinal Albrecht und zwei Altarflügel aus dem Merseburger Dom, ein Chorbuch sowie ein Teil des Marienaltars aus dem Naumburger Dom.

Das Rentabel des Altars war gut verpackt in einer speziellen "Klimakiste" zurück nach Deutschland gebracht worden. Es hatte sich in der vergangenen Woche an Temperatur und Luftfeuchte anpassen sollen, ehe es am Donnerstag ausgepackt wurde. "Es ist spannend, wenn solche Kunstwerke auf Reisen gehen", erklärte der Restaurator am Naumburger Dom, Björn Stahl.

Keinerlei Schäden