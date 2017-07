Naumburg hat "weiter Chancen", dass der Naumburger Dom zum Welterbe erklärt wird. Das teilte die Unesco auf dem Kurznachrichtendienst Twitter mit . Allerdings wird eine Entscheidung in der Sache nicht aktuell getroffen. Eigentlich war ein Urteil des Komitees der UN-Kulturorganisation für Sonntag erwartet worden. So ist das erst einmal ein Rückschlag, zum zweiten Mal nach 2015, als Naumburg den ersten Anlauf gestartet hatte und gescheitert war. Damals hatten die Experten eine Bewerbung für zu lang und zu wissenschaftlich befunden.

In Sachsen-Anhalt sind die Reaktionen auf die Unesco-Entscheidung trotzdem sehr positiv. Kulturstaatsminister Rainer Robra sagte MDR SACHSEN-ANHALT: "Es zeichnete sich seit gestern ab, dass wir auf einem sehr guten Weg sind. Das ist super für Naumburg." Demnach hätten die Gutachter bescheinigt, der Dom sei in "jedweder Hinsicht außergewöhnlich herausragend und erfüllt damit alle Kriterien für die Eintragung".

Die Leiterin der deutschen Delegation in Krakau, Staatsministerin Maria Böhmer, bezeichnete die Entscheidung als "herausragende Ausgangsposition". Demnach müsse der Antrag aus Naumburg auf den Dom fokussiert werden. "Innerhalb von drei Jahren kann er ohne erneute Evaluierung dem Welterbekomitee zur Einschreibung in die Welterbeliste vorgelegt werden."

Was damit bereits fest steht: Die hochmittelalterliche Kulturlandschaft, die ebenfalls Teil des Naumburger Antrags war, wird demnach nicht in die Welterbeliste aufgenommen.

Erfolg hatte am Sonntag die Dessauer Bewerbung um eine Erweiterung des Welterbe-Titels. Die Bauhaus-Stätten in Dessau und Weimar gehören bereits seit 1996 zum Unesco-Weltkulturerbe. Nun wurden sie mit positivem Votum des Unesco-Komitees um die Laubenganghäuser in Dessau-Roßlau erweitert, außerdem um eine ehemalige Schule in Bernau, nördlich von Berlin.



Die fünf Laubenganghäuser in der Bauhaussiedlung Dessau-Törten entstanden 1929/1930 unter Leitung des Architekten Hannes Meyer. In jedem der dreietagigen Häuser gab es 18 Wohnungen, die über Laubengänge betreten werden konnten. Zum funktionalen und preiswerten Wohnraum gehörte pro Wohnung auch ein Garten und das gemeinsame Waschhaus. Die Häuser wurden zum Teil verändert, sind aber noch immer bewohnt. Eine restaurierte Musterwohnung kann besichtigt werden.