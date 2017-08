Bei einem Streit zweier Jugendlicher in Naumburg ist ein 14-Jähriger mit einem Hammer schwer verletzt worden. In der Wohnung eines Bekannten kam es am Donnerstagabend zwischen ihm und einem 15-Jährigen zu einer Auseinandersetzung, wie die Polizei in Halle am Freitagmorgen mitteilte. Der ältere Jugendliche habe ihn dabei angegriffen und mit einem Hammer gegen den Kopf geschlagen.