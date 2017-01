Das Warnsignal ertönt, ein oranges Lämpchen leuchtet und die Tür schließt sich: Abfahrt für die älteste Straßenbahn Deutschlands, 1928 gebaut. Lange war sie in Naumburg nicht mehr zu sehen, die letzten 25 Jahre verbrachte sie in der Werkstatt. Jetzt rattert sie endlich wieder über die Gleise. Andreas Plehn von den Nahverkehrsfreunden Naumburg-Jena ist heute der Fahrer – und er ist sehr angetan. "Ich sage immer, das ist wenigstens noch eine richtige Straßenbahn. Die kann man anfassen, da kann man noch was bewegen und das ist wirklich Handarbeit", so das Vereinsmitglied.