Naziaufmarsch in Halle? #läuftnicht "Wir möchten, dass die Nazis sich nicht einen Zentimeter bewegen."

Markus Nierth appelliert an die Zuhörer. Bildrechte: MDR / Martin Paul

Markus Nierth, der Theologe und ehemalige Bürgermeister von Tröglitz, spricht darüber, warum es für ihn wichtig ist, an der Mai-Demonstration teilzunehmen – obwohl er eher ungute Erinnerungen an die Kundgebungen aus DDR-Zeiten ist. "Die Rechten sind so hasserfüllt und ich habe mich oft gefragt, warum sie so sind. Ich glaube, die Ursache liegt in ihrer Kindheit, in den entscheidenden Monaten, in denen sie keine Anerkennung bekommen, in denen sie nicht ihre Kreativität entwickeln können. Es ist Selbsthass bei euch, ihr lieben Nazis. Schaut nach, was ihr wirklich in euren Herzen braucht und wollt."



Für Nierth ist das "nichtentwickelte Ich" der Hauptgrund für den Nationalsozialismus. Er appelliert an die Zuhörer: "Auch heute ist das in unserer Gesellschaft so. Kinder werden nicht zur Kreativität erzogen, sondern es geht nur um das Funktionieren. Und dabei fällt die politische Bildung völlig hinten runter. Passt auf, dass eure Kinder nicht auf der anderen Seite des Bahnhofes hier stehen."