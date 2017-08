Fünf Baustellen mit einer Gesamtlänge von 15 Kilometern gibt es bereits auf der A 14 zwischen Halle und Magdeburg. Nun müssen Autofahrer mit neuen Behinderungen auf der Strecke rechnen. Wie das Verkehrsministerium in Magdeburg mitteilte, wird am Donnerstag zwischen den Anschlussstellen Halle/Peißen und Halle-Tornau eine neue Baustelle eingerichtet.

Bereits ab kommender Woche steht für beide Richtungen nur jeweils ein Fahrstreifen zur Verfügung. Am 4. September wird die Fahrbahn in Richtung Magdeburg dann voll gesperrt. Von da an stehen in Richtung der Landeshauptstadt zwei Fahrstreifen zur Verfügung, in Richtung Dresden nur eine.