Auf der Autobahn 14 müssen sich Autofahrer ab Mittwoch auf neue Behinderungen einstellen. In Richtung Halle beginnen Bauarbeiten zwischen Plötzkau und Lobejün. Damit soll dem sogenannten Betonkrebs zu Leibe gerückt und eine etwa ein Zentimeter dicke Asphaltschicht auf die Fahrbahn gebracht werden. Nach Angaben des Bauministeriums kann damit der übliche Verschleiß um etwa sieben Jahre nach hinten verschoben werden.

Die Arbeiten an der A14 sollen bis Ende Mai dauern. In Richtung Halle ist die Strecke dann nur einspurig befahrbar. Die Auf- und Abfahrten Plötzkau, Könnern und Lobejün sind von den Bauarbeiten nicht betroffen, Autofahrer können sie weiter nutzen.

Uwe Langkammer, Präsident der Landesstraßenbaubehörde, sagte MDR SACHSEN-ANHALT, der Kampf gegen den sogenannten Betonkrebs gehe weiter. Er sei optimistisch, die Alkali-Kieselsäure-Reaktion zu den Akten legen zu können. "Wir kommen langsam aber sicher an das sprichwörtliche Licht am Ende des Tunnels. Und wenn alles gut funktioniert könnten wir 2019 sagen: Ok, das war’s mit dem Betonkrebs zwischen Halle und Bernburg."