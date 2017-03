Der Flughafen Leipzg/Halle startet mit neuen Angeboten in die Sommersaison. Wie die Mitteldeutsche Airport Holding mitteilte, sind ab kommendem Sonntag Flüge nach Moskau und Larnaca auf Zypern im Flugplan vertreten. Zudem soll es noch in der ersten Hälfte des Sommerflugplans Flüge von Karachi in Pakistan über Leipzig/Halle nach New York geben. Dafür lägen nun alle Genehmigungen vor. Darüberhinaus habe Eurowings erstmals Flüge nach Mallorca ins Programm genommen.



Das Gesamtangebot vom Flughafen Leipzig/Halle umfasst den Angaben nach Ferienziele, Metropolen und Drehkreuze in 18 Ländern Europas, Nordafrikas, Asiens und Nordamerikas. Sie seien nonstop erreichbar.

Mehr Flüge in die Sonne

Die größte Urlaubs-Airline in Leipzg/Halle ist laut Flughafen Condor. Sie biete mi 43 Abflügen pro Woche 13 Ziele an, um in den Sommerurlaub zu starten, darunter Portugal, Spanien, Türkei und Ägypten. Neu hinzu komme Burgas in Bulgarien. Die Small Planet Airlines starte ab 7. April dienstags und freitags nach Larnaca auf Zypern.

Positiver Jahresstart

Auch das Frachtaufkommen stieg zu Jahresbeginn. Bildrechte: dpa Der Flughafen Leipzig/Halle kann sich in den ersten zwei Monaten über mehr Fluggäste freuen. Demnach starteten und landeten im Januar und Februar rund 227.000 Passagiere. Das seien rund drei Prozent mehr als im gleichen Vorjahreszeitraum. Auch das Frachtaufkommen sei gewachsen, es sei um mehr als sechs Prozent auf rund 167.000 Tonnen gestiegen.

Im Juni wird runder Geburtstag gefeiert