Mal wieder hängen Wahlplakate in den Ortschaften der Verbandsgemeinde aus. Mal wieder liegen beim Bäcker in Ostrau Wahlflyer. Mal wieder sind die Menschen in Petersberg aufgefordert, ihre Gemeindevertreter zu wählen – bereits zum dritten Mal innerhalb kurzer Zeit.

Nach jahrelangem juristischem Gerangel zwischen Gemeinde und Klägern, wird der Gemeinderat in Petersberg an diesem Wochenende neu gewählt. Nach der eigentlichen Wahl vor drei Jahren am 20. Mai 2014 hatten zwei Petersbergerinnen gegen die Wahl geklagt. Eine von ihnen war Hannelore Meyer.

Sie hatte schon vor dem eigentlichen Wahlgang auf mögliche Formfehler hingewiesen. "Damals hatte ich den Bürgermeister, das Wahlamt und auch die Kommunalaufsicht benachrichtigt und gesagt, dass es so nicht geht. Das wurde einfach ignoriert und durchgewunken", sagt Meyer.

Hannelore Meyer hatte im Nachgang der Kommunalwahl 2014 geklagt – wegen Formfehlern. Sie bekam vor Gericht Recht. Bildrechte: MDR/Fabian Brenner Schließlich entschied sich Hannelore Meyer, gegen das Ergebnis zu klagen. Ohne Anwalt vertrat sie sich – und bekam Recht. Das Amtsgericht in Halle entschied die Wahl für ungültig. Laut Urteil hatte die "Freie Wählergemeinschaft Götschetal" mehr Kandidaten auf dem Wahlzettel als erlaubt. Hintergrund war, dass die Gemeinde bei Bemessung der Zahl zu wählender Gemeinderäte von einer höheren Einwohnerzahl ausgegangen war - von 10.000, war mittlerweile jedoch unter diese Grenze gerutscht.

Rechtsstreit endet im "Ein-Mann-Parlament"

Auch die zweite Klägerin wurde durch das Gericht bestärkt, dass die Wahl wegen Formfehlern ungültig ist. Beide Male hatte sich der Gemeinderat dafür entschieden, gegen die Urteile in Berufung zu gehen, scheiterte aber damit. In letzter Instanz hatte das Oberverwaltungsgericht in Magdeburg die Wahl schließlich für ungültig erklärt.

Ulli Leipnitz ist Bürgermeister von Petersberg im Saalekreis. Er ist froh, wenn das Kapitel Kommunalwahl am Sonntag endlich zu Ende geht. Bildrechte: MDR/Fabian Brenner Dass die Gemeinde nicht um Neuwahlen herum kommen würde, war damit klar. "Den Fehler haben eigentlich wir gemacht. Aber es wussten alle. Das heißt also, auch die Kommunalaufsicht hatte sich rückversichert beim Ministerium. Dort hat man gesagt, die Wahl ist nicht mehr zu stoppen - die Kandidatenlisten waren fertig -, kann nicht mehr verschoben werden und deshalb sollten wir auch wählen. Es wäre ja auch kein Problem gewesen, wenn nicht Bürger gesagt hätten, wir sehen das anders und vor Gericht geklagt hätten", sagt Bürgermeister Ulli Leipnitz.

Weil der eigentliche Gemeinderat aufgelöst werden musste, trat im Juni 2016 ein Beauftragter an dessen Stelle: Steffen Eckold, Mitarbeiter des Finanzministeriums: Er sollte die Handlungsfähigkeit der Gemeinde sicherstellen. "Er war vorher jahrelang Leiter der Kommunalaufsicht des Saalekreises und dann sogar Verwaltungsleiter hier. Er ist also jemand, der sich auskennt", sagt Bürgermeister Leipnitz. Im Juni hatte Eckold seine Arbeit aufgenommen, Ende September vergangenen Jahres sollte neu gewählt werden.

Wahl wird wegen Formfehlern erneut verschoben

Doch dazu kam es nicht: Zweieinhalb Wochen vor dem neuen Termin wurde die Wahl vom Saalekreis erneut abgesagt, wieder wegen Formfehlern. Das Problem damals: Für die Unterstützerunterschriften waren falsche Listen genutzt worden. Als neuer Wahltermin wird der 22. Januar festgelegt.

Dass aus ihrer Klage eine unendliche Geschichte wird, hat Hannelore Meyer überrascht. "Einerseits sage ich, was ich angefangen habe, möchte ich auch zu Ende bringen. Das habe ich jetzt in der Form auch gemacht. Aber wenn ich diesen Ergebnisverlauf sehe, ist das für mich mehr als unbefriedigend." Denn nun sei das passiert, was man eigentlich nicht möchte: "Die Leute interessieren sich nicht mehr und sagen, sie haben die Nase voll."

Beide Klägerinnen hatten damals auch selbst kandidiert.

Bürgermeister Ulli Leipnitz ist froh, wenn er das Kapitel nun schließen kann. "Natürlich bin ich froh, wenn das alles hinter uns liegt. Ich denke, dass am Montag dann auch die offiziellen Ergebnisse vorliegen werden."