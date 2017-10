Goseck an der Saale Wasserkraftwerk nimmt noch im Oktober Betrieb auf

In den vergangenen zwei Jahren wurde nahe der Oeblitzschleuse gebaut, was das Zeug hält: Jetzt, da die Turbinen im Wasserkraftwerk bei Goseck an der Saale laufen, steht dem regulären Betrieb ab Ende des Monats nichts mehr im Wege. Neben sauberer Energiegewinnung wurde nämlich auch an die Fische im Fluss gedacht.