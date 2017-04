OB-Wahl in Sangerhausen Fünf Kandidaten kämpfen um Chef-Sessel im Rathaus

In Sangerhausen sind am Sonntag 23.565 Bürger aufgerufen, ihr Stadtoberhaupt neu zu wählen. Die Berg- und Rosenstadt gehört wirtschaftlich zu den Schlusslichtern. Die Mifa als bislang größter Arbeitgeber in der Region steht vor einer ungewissen Zukunft. Neu-Ansiedlungen drohten dem Artenschutz zum Opfer zu fallen. Vielfach wird das dem amtierenden Stadtoberhaupt Ralf Poschmann angelastet. Trotzdem will der CDU-Politiker weiterhin im Chefsessel bleiben.