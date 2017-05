Machtwechsel in Sangerhausen Strauß wird OB, Poschmann abgewählt

Hauptinhalt

In Sangerhausen haben die Wähler am Sonntag Oberbürgermeister Poschmann, CDU, abgewählt. In der Stichwahl um das OB-Amt setzte sich der SPD-Kandidat Strauß durch. 23.550 Bürger waren in Sangerhausen aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Auch in Coswig wurde am Sonntag gewählt.