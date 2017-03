Revolution im Kleiderschrank Vermietung für ökologische Kinderkleidung

Astrid Bredereck vermietet Kleidung für kleine Kinder. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Astrid Bredereck und ihre Kollegen haben ein ganzes Arsenal an Kinderkleidung in ihrem Lager in einer Wohnung in Halle. Kleine Pullover, Mützen, Hosen und was ein Kind sonst noch so zum Anziehen braucht. Im Online-Versand können Eltern die Stücke nach Bedarf auswählen. Das Besondere: Die Kleidung ist immer ökologisch, das heißt: umweltverträglich hergestellt und ohne Schadstoffe produziert. Außerdem können die Kunden entscheiden, in welchem Zustand die Sachen sein sollen. Neuwertig, in sehr gutem, oder gutem Zustand, oder eben als "Räubersachen". Je nach Kategorie richtet sich dann auch der Preis.