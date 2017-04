Am Ostersonntag, pünktlich zum 500. Reformationsjubiläum, kann zum ersten Mal seit sieben Jahren die frisch restaurierte Lutherkanzel in Eisleben wieder genutzt werden. Zum Festgottesdienst in der Andreaskirche wird Pfarrerin Iris Hellmich von der legendären Kanzel predigen. Jahrelang war das historische Stück baupolizeilich gesperrt. 2011 fiel eine kleine Holzfigur aus dem Kranz der Kanzel. Für Hellmich ein eindeutiges Signal: "Der kleine Engel hat uns ganz deutlich gemacht: Ihr müsst jetzt unbedingt was tun.“

Durch eine Spende aus den USA konnte die Holzkanzel dann restauriert werden. Insgesamt 65.000 Euro ließ sich das US-amerikanische Museum Minneapolis Institute of Art, unterstützt von Spenden amerikanischer Kirchgemeinden, die Sanierung der Kanzel kosten. Die einzige Bedingung war: Die Kanzel wurde dort im Rahmen einer Luther-Ausstellung für kurze Zeit gezeigt. Und die Ausstellung war ein voller Erfolg. Mehr als 40.000 Besucher hatten sich in Minneapolis die Exponate angesehen.

Restaurator Detlef Kuhn Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Und nun ist die Kanzel seit wenigen Tagen wieder am ursprünglichen Ort in der Andreaskirche in Eisleben montiert. Restaurator Detlef Kuhn ist begeistert von dem einzigartigen Objekt: "So eine Kanzel ist ein Gebrauchsgegenstand gewesen. Wenn sie ihren Dienst getan und sich die Mode einbisschen geändert hat, dann ist sie raus- und die nächste reingekommen." Aber diese die Kanzel habe 500 Jahre überlebt. "Das ist schon einzigartig, dass wir so eine Konstruktion noch mal haben", schwärmt der Restaurator.