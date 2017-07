Jugendlicher stellt sich Pfefferspray-Angriff in Straßenbahn

In der Straßenbahn 2 in Halle hat ein 16-Jähriger mit Pfefferspray am Montagabend mehrere Menschen leicht verletzt. Zunächst hätten der Jugendliche und seine zwei Begleiter einer jungen Frau ab der Tramstation Halle Hauptbahnhof Erdnüsse angeboten, sagte die Polizei MDR SACHSEN-ANHALT. Die Frau lehnte ab; die Jugendlichen wiederholten ihr Angebot jedoch. Ein Mann schaltete sich ein, um die Frau zu schützen. Daraufhin wurden er und die Frau mit Nussschalen beworfen. Das führte zu einem Streit.