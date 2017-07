In der achten Klasse hat Pierre Tempel der Informatik-Unterricht, am Domgymnasium in Naumburg, nicht mehr gereicht: Er wechselt an die Landesschule Pforta. An dem Internat für Begabte kann er neben dem Abitur den Informatik-Lehrplan mitschreiben und erhält ein eigenes IT-Labor. Und so ist Tempel mit IT-Wissen ausgestattet, und zwar so gut, dass er berufsbegleitend Wirtschaftsrecht studiert. Das soll ihm als Geschäftsführer (neudeutsch: CEO) von Netphase helfen.