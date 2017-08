Schädling Diplodia "Haarausfall" bei Kiefern

Für Revierförsterin Adrina Hecht ist er der Problem-Baum schlechthin: Die Kiefer. In Sachsen-Anhalt gibt es keine andere Baumart so oft. Doch genau die hat es in diesem Jahr schwer. Diplodia, ein nicht sichtbarer Pilz, besiedelt die Kiefern. Die Symptome der Bäume: Sie bekommen braune Nadeln und schüttere Baumkronen. Im schlimmsten Fall sterben sie ab. Das sieht laut Revierförsterin Hecht dann aus, als ob man seinen Weihnachtsbaum zu lange hat stehen lassen. "Und wenn natürlich keine Blattmasse oder keine Nadelmasse da ist, dann kann der Baum nicht mehr atmen."

Wolfhardt Paul vom Landesforstbetrieb vor einem Stapel gefällter Kiefern Bildrechte: MDR/Niklas Ottersbach Besonders betroffen sind die Altmark und die Gegend um Dessau. Allein dort müssen für rund eine Million Euro neue Kiefern angepflanzt werden, schätzt Wolfhardt Paul vom Landesforstbetrieb Sachsen-Anhalt. Seine Vermutung: Die Bäume reagieren verzögert auf Trockenheit. "Wir hatten zum Beispiel den Extremsommer 2003, der auch wirklich in die Geschichte einging", sagt er. Das hätte sich noch fünf Jahre danach auf Nadel- und Laubbäume ausgewirkt. "Da haben wir mit Schädigungen und mit Absterbe-Erscheinungen zu tun gehabt.“

Was ist Diplodia? Diplodia ist ein Pilz, den man nicht sehen kann. Der wärmeliebende Pilz besiedelt viele Baumarten. Doch erst, wenn ein Baum beispielsweise durch lange Trockenheit geschwächt ist, bricht die Krankheit aus. In den Baum gelangt Diplodia durch Verletzungen wie Hagelschlag oder angefressene Stellen. Erst sterben einzelne Triebe ab, im schlimmsten Fall der gesamte Baum.

Adrina Hecht bereitet der Schädling Diplodia nun große Sorgen. Sie musste im Ziegelrodaer Forst an der Grenze zu Thüringen schon 100 Festmeter Kiefernholz vorzeitig schlagen lassen. "Ich habe auch eine kleine Kahlfäche von einem knappen Hektar in der Schwarzkiefer, wo also alles braun war. Und das bringt natürlich wirtschaftliche Verluste mit sich". Bevor sich der Pilz in noch mehr Bäumen einnistet, lässt sie sie lieber fällen. Denn das befallene Holz wird durch den Pilz blau verfärbt und damit entwertet.

Was gegen den Pilz hilft

Revierförsterin Adrina Hecht kümmert sich um die Bäume im Ziegelrodaer Forst nahe Nebra. Bildrechte: MDR/Niklas Ottersbach Die Revierförsterin des Ziegelrodaer Forsts beteiligt sich deshalb an einem Pilot-Projekt, in das neben Sachsen-Anhalt noch drei weitere Bundesländer involviert sind. Der schädliche Pilz Diplodia soll erforscht werden. Deshalb werden auch aus dem Ziegelrodaer Forst Nadel- und Bodenproben von erkrankten Kiefern entnommen.



Die Schädlinge suchen sich am liebsten eine Baumart aus, nie mehrere Arten gleichzeitig. Diesmal ist es die Kiefer. Und so ist ein vielfältiger Wald zur Vorbeugung ideal. Auch der viele Regen in diesem Sommer sei hilfreich gewesen. Denn der ist laut Landesforstbetrieb der beste Schutz gegen Pilze aller Art. In Sachsen-Anhalt ist etwa ein Viertel der Fläche mit Wald bedeckt.

In der Mitte des Bildes sind braune, kranke Bäume zu sehen: Diese Kiefern bei Dessau sind schon stark von Diplodia geschädigt. Bildrechte: Wolfhardt Paul

