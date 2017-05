Dunkle Knopfaugen und plüschiges Fell – der Bergzoo in Halle ist um eine Attraktionen reicher: Kleine Pinguine, die zwischen drei und sechs Wochen alt sind. Während sich die Kleinsten noch in der Höhle verkriechen, können Besucher die größeren bereits draußen sehen. Bald würden sie schon richtig vor der Höhle rumturnen, sagt Zoo-Mitarbeiterin Cornelia Spretke.

Über insgesamt zwölf Jungtiere freut sich der Zoo in diesem Jahr. Laut Spretke ist das ein guter Mittelwert. Zwischen zehn und 15 Jungtiere gibt es normalerweise im Zoo. Die Zoo-Pflegerin erklärt: "So ein Weibchen legt meist zwei Eier, manchmal auch nur ein Ei. Dann brüten Männchen und Weibchen abwechselnd 38 Tage bist schließlich so ein kleiner Pinguin schlüpft."