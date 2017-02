Polizei gründet Ermittlungsgruppe "Pizza"

Die Masche der Täter unterscheidet sich nach MDR-Informationen. Die Pizzabotin am Sonntag hat regulär eine Bestellung ausgeliefert und wurde erst danach überfallen. Es gab aber auch die Variante, dass die Täter selbst bestellt haben.

Die Polizei will das aus ermittlungstaktischen Gründen nicht kommentieren. Beamte in Uniform und auch in Zivil fahren aber seit Tagen vermehrt Streife, besonders in den Abendstunden. Seit Montag arbeite zudem eine Ermittlungsgruppe an der Aufklärung der Überfälle. Die Polizei hat dazu die "EG Pizza" gegründet.

Die Täter über ihre Rufnummer zu ermitteln, sei aber schwierig, so Polizeisprecher Karlstedt: "Die Nummern, die man hinterlässt, müssen nicht stimmen. Zum anderen: Bei Prepaid-Handys ist es nicht so einfach, letztendlich den tatsächlichen Eigentümer dieser Rufnummer zu ermitteln."

Die Situation in anderen Teilen Sachsen-Anhalts

In anderen Teilen von Sachsen-Anhalt sind keine aktuellen Überfälle auf Liederdienst-Mitarbeiter bekannt. In der Altmark gab es nach Polizeiangaben keine, auch nicht in den vergangenen Jahren. Thorsten Ahrend vom "Pizza-Eck" in Stendal kann das bestätigen. Angst habe er nicht: "50 Prozent der Bestellungen kommen auch über Lieferservices rein. Lieferando, Lieferheld, Pizza.de. Da hat man dann im Zweifel auch alle Kontaktdaten. Das gibt dann nochmal zusätzliche Sicherheit.“

In Wernigerode ist man beim "Pizza-Express" aber vorsichtig geworden. Vor einigen Jahren wurde der Cousin der Inhaberin Jennifer Belger bei einer Tour überfallen. Deswegen sei die Anweisung an die Fahrer heute, sollte es zu einem Überfall kommen: Geld aushändigen, keine Heldentaten, nicht so viel Wechselgeld dabei haben. Das beherzigen nun auch einige Lieferdienste in Halle.