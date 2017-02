Nach Ausschreitungen nach Chemnitz-Spiel Bundespolizei ermittelt gegen HFC-Fans

Die Bundespolizei hat nach Ausschreitungen im Anschluss an das Spiel des Halleschen FC in Chemnitz Ermittlungen aufgenommen. Das hat die Behörde am Sonntag mitgeteilt. Demnach wird unter anderem wegen Landfriedensbruchs, gefährlicher Körperverletzung, Beleidigung und Sachbeschädigung ermittelt. Dafür soll auch Videomaterial genutzt werden. Nach MDR-Informationen vom frühen Morgen hatten die Beamten die Personalien von 34 Fans aufgenommen, festgenommen wurde niemand.

Anhänger des HFC hatten im Anschluss an die Partie beim Chemnitzer FC am Hauptbahnhof randaliert. Von dort hatten sie mit einem Zug der Mitteldeutschen Regiobahn (MRB) nach Hause reisen wollen. Die 300 HFC-Fans verweigerten laut Polizei allerdings, den bereitgestellten Zug in Richtung Leipzig zu nutzen. Hintergrund seien andauernde polizeiliche Maßnahmen gegen eine kleine Gruppe von Hallensern gewesen.

"Massive Sachbeschädigungen"

Anhänger des Halleschen FC hatten kurz nach Spielbeginn in Chemnitz einen Feuerwerksknaller gezündet. Bildrechte: IMAGO Wie die Bundespolizei weiter berichtet, hatten die übrigen Fans in dieser Zeit Polizeibeamte provoziert und einen Feuerlöscher entleert. Auch sei der Zug beschädigt worden. Er habe wegen einer durchgeschnittenen Hydraulikleitung in einem Waggon nicht pünktlich abfahren können. Auf der Zugfahrt nach Leipzig sei es in der Bahn zu "massiven Sachbeschädigungen" gekommen.



Im Hauptbahnhof von Leipzig hätten einige der Anhänger versucht, eine Polizeiabsperrung zu durchbrechen. Einem Beamten der Polizei wurde dabei gegen den Kopf getreten. Die Beamten hätten Pfefferspray und Schlagstöcke einsetzen müssen, um Herr der Lage zu werden. Nach der Ankunft in Halle seien wartende Einsatzkräfte schließlich mit Flaschen und Steinen beworfen worden. Die Polizei nennt die Ausschreitungen einen "negativen Höhepunkt" der noch jungen Rückrunde in der Dritten Fußball-Liga.

Der Hallesche FC war bei dem Auswärtsspiel in Sachsen am Samstag nicht über ein 1:1 hinausgekommen. Die Hinfahrt nach Chemnitz ist laut Polizei bis auf vereinzelte Sachbeschädigungen am Zug friedlich gewesen.