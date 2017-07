Zehn Fälle in Halle Polizei warnt vor Anrufen von Betrügern

In Halle warnt die Polizei vor betrügerischen Anrufen. Dabei geben sich Unbekannte als Kriminalpolizisten aus und versuchen, Informationen über Wertgegenstände in den Wohnungen zu erfragen. Ein Polizeisprecher sagte MDR SACHSEN-ANHALT, am Sonntagabend habe es innerhalb kurzer Zeit zehn solcher Fälle gegeben. Als Telefonnummer werde "0345 110" angezeigt, um den Betrug zu tarnen.