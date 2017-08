Hochschule Merseburg Drogenfahnder lernen in der Crystal-Küche

Nach der Theorie über die Trend-Droge im Hörsaal geht es in Merseburg für die angehenden Fahnder in die Kellerkatakomben der Hochschule. Denn dort hat die Bildungseinrichtung ganz legal eine eigene Drogenküche. Bevor sie zum Anschauungsobjekt für die Ausbildung wurde, stand sie genauso bei Kriminellen.

Kriminalhauptkommissar Uwe Seidel Bildrechte: MDR/Marko Litzenberg

Es gehe um eine lebensnahe Ausbildung. Die Kollegen sollen so lernen, sensibel an einen potentiellen Tatort heranzugehen und Gefahren zu erkennen. Denn genau so eine Situation könnten sie in ihrem Arbeitsalltag vorfinden.



"Das ist extrem wichtig. Hier finden auch thermische Reaktionen statt. Wir haben hier einen Siedeapparat und einen Bunsenbrenner. So etwas müssen die Kollegen sehen. Wenn die Anlage in Betrieb ist, müssen das die Kollegen erkennen können. Da sind Gefahren mit verbunden", erklärt Seidel den Hintergrund der Fortbildung.