Am Freitag um 15:30 Uhr wird Ministerpräsident Reiner Haseloff zusammen mit der Oberbürgermeisterin das Fest auf der großen Bühne am Markt eröffnen. "Mit großer Erwartung sehe ich auch dieses Mal wieder dem Festumzug entgegen, der stets ein Spiegelbild des Engagements im ganzen Land ist“, sagte Haseloff. Mehr als 4.000 Mitwirkende aus dem ganzen Land beteiligen sich an dem Umzug am Sonntag.