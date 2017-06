Der Angeklagte gab am ersten Verhandlungstag zu, Konstantin M. Anfang Februar 2017 im Alkoholrausch getötet zu haben. "Es tut mir sehr leid. Wenn ich nüchtern gewesen wäre, hätte ich das nicht getan", sagte der 33-Jährige. An Details der Tat könne er sich aber nicht erinnern. "Ich hatte einen Filmriss." Er habe Wodka und Bier getrunken.

Sergej V. soll Konstantin M. erst kurz vor der Tat in einem Supermarkt kennengelernt haben. Dann hätten sie spontan beschlossen, gemeinsam in dessen Wohnung zu feiern. Dort sei es zu einem Streit über laute Musik gekommen.

Vor dem Sitzungssaal im Landgericht Hall spricht der Staatsanwalt mit den Angehörigen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Die Mutter des 42-jährigen Konstantin M. fand ihren Sohn am 3. Februar gegen Mittag in seiner Wohnung. "Er war ein guter Junge, er war kein Trinker", sagte die 77-Jährige vor Gericht. Sie tritt als Nebenklägerin auf.



Die Obduktion hatte ergeben, dass Konstantin M. mit neun Messerstichen verletzt wurde und rund drei Promille Alkohol im Blut hatte. Nach Angaben der Polizei lebte er allein in seiner Wohnung in Halle-Trotha, hatte aber fast täglich Kontakt zu seiner Familie. Zuletzt soll er regelmäßig Alkohol getrunken haben.