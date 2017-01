Prozessbeginn in Halle Mann überfährt Ex-Freundin in Sangerhausen

Er soll seine Ex-Freundin mit Absicht auf einer Brücke in Sangerhausen überfahren haben. Fünf Monate nach dem gewaltsamen Tod der Mutter einer 10-jährigen Tochter steht ein 32-Jähriger in Halle wegen Totschlags vor Gericht.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann vor, in der Nacht vom 24. zum 25. August 2016 die betrunkene Frau mitten auf einer Brücke in der Hasentorstraße überfahren zu haben. Das Opfer starb noch am Tatort.