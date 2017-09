Prozessauftakt in Halle 20-Jähriger gesteht Überfall auf Pizzaboten

Ein 20-Jähriger hat in Halle die Überfälle auf Pizzaboten gestanden. Bei dem Prozessauftakt am Dienstagvormittag am Landgericht sagte der Angeklagte, er bereue das Ganze. Schon im Vorfeld der Verhandlung soll der Angeklagte die Tat eingeräumt haben, sagte Gerichtssprecher Wolfgang Ehm MDR SACHSEN-ANHALT.