Vor dem Landgericht Halle müssen sich ab Dienstag zwei Zahnärzte verantworten. Den Medizinern aus Dessau-Roßlau wird gewerbsmäßiger Betrug in 42 Fällen vorgeworfen. Sie sollen zwischen 2001 und 2011 die Krankenkassen hintergangen haben. So hätten sie Abrechnungen über Leistungen gemacht , die sie nicht erbracht hätten. Der Schaden liegt laut Gerichtssprecher bei rund 130.000 Euro.

Der Abrechnungsbetrug soll in etwa so abgelaufen sein: Bei einem Patienten wurde in einer Praxis eine Zahnbehandlung durchgeführt, etwa eine Füllung für einen Zahn. Diese Behandlung soll auch von einer zweiten Praxis in Rechnung gestellt worden, obwohl dort gar nichts gemacht wurde. Auf diese Weise hätten die Ärzte doppelt Honorar kassiert.