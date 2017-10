Der Angeklagte soll bei der Zwangsräumung seines Grundstücks einen Polizisten mit einem Schuss am Hals getroffen haben. (Archivbild)

Anklage wegen versuchten Mordes Prozess gegen "Reichsbürger" beginnt

Am Landgericht Halle beginnt am Montag der Prozess gegen den mutmaßlichen Reichsbürger Adrian Ursache. Der ehemalige "Mister Germany" ist wegen versuchten Mordes an einem Polizisten angeklagt.