Bei der Wiederinbetriebnahme der Produktionsanlagen habe das Unternehmen Total eng mit den lokalen Behörden zusammengearbeitet, heißt es in der Mitteilung des Konzerns. Die Reparaturarbeiten an der beschädigten Kolonne liefen nach Plan weiter. Die Anlage solle so schnell wie möglich wieder komplett produzieren können, so Bührmann. Die Firma entschuldigt sich zudem bei der Nachbarschaft, da die Reparatur unter anderem zu Lärm geführt hatte.