Jessica Zanner hat sich intensiv mit der Geschichte der Rammelburg beschäftigt. Von der ersten Erwähnung im Jahr 992 bis in die Gegenwart hat die junge Frau alles zusammengetragen, was die Archive hergaben. Über diese Burg in ihrer Heimat. Seit 22 Jahren steht die Rammelburg inzwischen leer. Zanner: "Es gibt sehr viel Unmut von Bürgern, die hier gearbeitet haben, die hier wohnen, aber auch von Leuten, die von nah und fern kommen und die Rammelburg sehen."