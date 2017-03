Bundesverband Pflegemanagement: "Wir gehen von individuellem Versagen aus"

Der Bundesverband Pflegemanagement Sachsen-Anhalt geht nach dem tödlichen Zwischenfall in einem Pflegeheim im Kreis Mansfeld-Südharz von individuellem Versagen aus.

Vorstandsmitglied Antje Koeppe sagte dem MDR, es liege auf jeden Fall an den Pflegekräften, die im Dienst waren. Der Träger oder die Personalstruktur im Haus habe daran keine Beteiligung. Koeppe sagte, die Rahmenbedingungen in den Heimen würden von den Landesverwaltungsämtern geprüft. Von extern werde alles getan, damit die Ausbildung von hoher Qualität sei. "Dennoch ist es so: In die Menschen kann man eben nicht hineingucken", sagte Koeppe.

"Beschämend für Pflegeberuf"

Koeppe, die auch Pflegedienstleiterin in der Median Klinik NRZ Magdeburg ist, nannte den Vorfall befremdlich. "Wenn solche Einzelfälle in der Öffentlichkeit bekannt werden, ist es schon beschämend, dass man zur Berufsgruppe der Pflegenden gehört", so Koeppe.

Der Bundesverband Pflegemanagement will nach Aussage von Koeppe auf den Fall reagieren und ihn diskutieren. Allerdings müssten die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft abgewartet werden. Der Managementverband werde darauf drängen, dass die Pflegekräfte mehrfach die Temperatur von Badewasser überprüfen, um derartige Vorfälle zukünftig auszuschließen. Und: "Obwohl das in der Ausbildung vom ersten Tag an vermittelt wird, werden wir darauf drängen, dass die Hilfsbedürftigen nicht alleine gelassen werden", sagte Koeppe.

Mann in zu heißem Wasser gebadet

Die Staatsanwaltschaft Halle ermittelt in dem Fall gegen zwei ehemalige Mitarbeiterinnen des Pflegeheims "Villa Terra" in Beyernaumburg im Landkreis Mansfeld-Südharz. Ihnen wird fahrlässige Tötung vorgeworfen. Die beiden Frauen sollen einen halbseitig gelähmten Mann in viel zu heißem Badewasser gebadet haben. Zudem sollen sie den Raum verlassen während des Bades haben. Dabei erlitt der 79-Jährige, der wegen eines Schlaganfalls auch nicht mehr sprechen konnte, schwere Verbrühungen. Er verstarb etwa eine Woche später in einer Spezialklinik für Brandverletzte in Halle. Eine Obduktion ergab, dass der Mann seinen schweren Verbrühungen erlag.

Der Geschäftsführer des Pflegeheims in Beyernaumburg, René Pischel, zeigte sich schockiert. Niemand könne nachvollziehen, wie so etwas passieren konnte. Man wolle die Hintergründe aufklären. Die beiden Pflegerinnen seien entlassen worden.

Sie seien noch nicht lange in der Einrichtung gewesen, so Pischel. Eine von ihnen sei ausgebildete Krankenschwester und seit Dezember 2016 angestellt gewesen. Ihre dreimonatige Probezeit wurde nicht verlängert. Bei der anderen Frau handele es sich um eine Hilfspflegekraft, die erst seit dem 1. Februar dort gearbeitet habe. Ihr wurde nach Bekanntwerden des Vorfalls gekündigt.