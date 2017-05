Pilger und Wanderer können im Südharz auf einem weiteren Wanderweg den Spuren Martin Luthers folgen. Der neu eröffnete Luther-Wanderweg ist rund 70 Kilometer lang. Er verläuft von Unterrißdorf in der Nähe der Lutherstadt Eisleben über Mansfeld und Wippra nach Rodishain bei Stolberg. An der Eröffnungsfeier in Dankerode am Mittwoch nahm auch Ministerpräsident Reiner Haseloff teil.