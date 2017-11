Schienenersatzverkehr Zugausfälle zwischen Naumburg und Halle

Längere Fahrtzeiten kommen am Wochenende auf Bahnreisende ab Naumburg zu. Ab 18 Uhr am Samstagabend fahren zwischen Naumburg und Weimar sowie zwischen Naumburg und Halle keine Züge. Das Bahnunternehmen Abellio teilte mit, dass Arbeiten an der Sicherungstechnik der Grund dafür seien. Sie sollen bis 15 Uhr am Sonntag andauern.