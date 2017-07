In Parchen bei Genthin blüht eine traditionelle Kulturpflanze mit ziemlich viel Hipster-Potenzial: die Lupine. Bio-Bauer Ernst-Adolf Kampe hat die Hülsenfrucht wiederentdeckt. Etwa 150 Kilometer weiter südlich, in Balgstädt im Burgenlandkreis, verarbeitet Enrico Pierard die Früchte der Lupine zu Kaffee – ein wahres Produkt der Region.

Lupinensamen können als Superfood durchgehen. Besonders für Vegetarier und Veganer ist die Pflanze interessant, denn die Samen enthalten mehr als 35 Prozent Protein. "Erbse, Bohne und Linse enthalten nur 20 Prozent Rohprotein. Es ist also fast doppelt so viel wie in den anderen Hülsenfrüchten", sagt Kampe.



Im Eiweißgehalt können Lupinensamen mit Sojabohnen mithalten, die etwa in Form von Tofu ein wichtiger Proteinlieferant in der vegetarischen und veganen Ernährung sind. Der Vorteil der Lupine: Sie kann regional angebaut werden und ist im Gegensatz zu vielen Soja-Sorten nicht genmanipuliert.



Daher entdecken Landwirte wie Ernst-Adolf Kampe die Einsatzmöglichkeiten der Lupine für Lebensmittel. "Mittlerweile gibt es Lupinen-Milch, so wie Soja- oder Reismilch, Lupinen-Joghurt oder -Mehl zum Backen oder als Eiweiß-Shake", zählt Kampe auf.