Die Saalestädte Halle und Jena werden künftig durch einen Regionalexpress direkt miteinander verbunden. Wie die Nahverkehrsservice Sachsen-Anhalt GmbH (NASA) mitteilte, wurde der Auftrag an die Bahn-Tochter DB Regio vergeben. Gegen den Auftrag hätte keiner der unterlegenen Bieter Einspruch eingelegt, hieß es. Der Vertrag mit der DB hat eine Laufzeit bis Dezember 2023. Bislang müssen Reisende zwischen Halle und Jena in Naumburg umsteigen.

Züge mit drei Doppelstock-Waggons sollen künftig zwischen Halle und Jena-Göschwitz fahren. Bildrechte: Deutsche Bahn AG/Kai Michael Neuhold

Der RE soll ab Dezember 2018 täglich im Zweistundentakt unterwegs sein, mit Halt in Merseburg, Weißenfels und Naumburg. Auf der Strecke kommen den Angaben zufolge modernisierte und klimatisierte Doppelstock-Züge zum Einsatz, die auch Platz für bis zu 30 Fahrräder bieten. Fahrgäste sollen von kostenlosem WLAN, Mobilfunkverstärkern und Steckdosen am Platz profitieren. Außerdem sollen Kundenbetreuer in den Zügen unterwegs sein. Versprochen werden gute Anschlussmöglichkeiten in Halle nach Berlin und Magdeburg sowie in Naumburg nach Weimar und zur Unstrutbahn.



Laut NASA wird mit der neuen Verbindung das Saale-Thüringen-Südharz-Netz im Bahnverkehr vervollständigt. Das restliche Netz mit zehn Linien ging zum Dezember 2015 an die Privatbahn Abellio. Dieser Vertrag läuft bis Dezember 2030.