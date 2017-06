Wer noch nie auf einem Sachsen-Anhalt-Tag war, kann nur beeindruckt sein: Es gibt Stände, Bühnen und Musik im Übermaß. Auf 80.000 Quadratmetern Fläche ist Eislebens Innenstadt randvoll mit allem, was Sachsen-Anhalt ausmacht: Kleine Vereine stellen sich vor und laden zum Mitmachen ein, es gibt Kulinarisches aus allen Regionen und ganz viel Engagement. Das reicht von den Bewahrern der optischen Telegraphie, die sich dem Publikum vorstellen, bis hin zu einem Stand, an dem man ein Zertifikat über die eigene Schuhgröße erhält.

"Wir erinnern hier an die 500-jährige Schuhtradition von Weißenfels", erklärt Lutz Teetzen. Der Weißenfelser hat extra Urlaub genommen, um in Eisleben als "Weißenfelser Schusterjunge" die Füße der Besucher zu vermessen. Der Schusterjunge ist die Symbolfigur seines Heimatorts. Und auch wenn Lutz Teetzen nicht mehr als Junge durchgeht – mit Schiebermütze, Schürze und kariertem Hemd kommt er der Vorstellung sehr nah.

Beratung vom "Schuhexperten" aus Weißenfels

An seinem kleinen Stand sammelt sich eine ganze Traube von Menschen, denn der Jurist bietet seine Dienste als selbsternannter Schuhexperte nicht nur kostenlos an – er ist dabei auch äußerst unterhaltsam.

Der Weißenfelser "Schusterjunge" erinnert an die Schuhtradition seiner Heimat. Bildrechte: MDR/Luise Kotulla Eine junge Mutter traut sich und setzt sich auf das kleine Podest vor ihm. Sie soll ihre Schuhe ausziehen und schämt sich für den Geruch. Kein Problem für Lutz Teetzen, er klemmt sich eine überdimensionale weiße Wäscheklammer auf die Nase und scherzt: "Wir machen das ja nicht umsonst unter freiem Himmel."



"Was kaufen Sie immer für eine Größe?", fragt er seine Kundin. "Die 40", antwortet sie. Der "Schusterjunge" misst nach und sagt: "Nee, die 41" und schiebt ihre Turnschuhe beiseite. "Die können wir wegschmeißen", lacht er. Das macht er natürlich nicht, doch schon folgt der nächste Schreck für die Frau. Sie möchte auch einen Abdruck ihrer Füße, um Fehlstellungen sehen zu können. Lutz Teetzen bestreicht ein Kissen mit Stempelfarbe und erklärt, dass die Socken danach natürlich weggeschmissen werden müssten. Große Augen bei der jungen Mutter. Doch dank des Durchschlagpapiers landet der Fußabdruck dann auf einem Blatt Papier, ganz ohne, dass die blaue Stempelfarbe die Socken benetzt hätte.

Der "Schusterjunge" ist mit dem Ergebnis zufrieden. "Der Fuß sieht so aus, wie er aussehen soll. Nur ein paar Druckstellen", erklärt er. Und die massiert er dann gleich noch weg. Zusammen mit Grit Geißler aus Halle hat er schon 100 Leute vermessen und beraten. Sie ist ebenfalls Juristin. Beide sind in keinem Verein, repräsentieren das Weißenfelser Schuhhandwerk einfach so. "Es macht Spaß, weil man hier so sein kann, wie man ist", erklärt Grit Geißler. Ein Lächeln der Besucher sei Dank genug – und natürlich die Aussicht auf ein paar Besucher mehr in Weißenfels.

Baumkuchen zum Verkosten

Nur wenige Meter entfernt sammeln sich einige Menschen am offenen Feuer. Hier wird Salzwedler Baumkuchen hergestellt, Schicht für Schicht. Das Pulk der Zuschauer wird immer größer, die Leute harren in der Sonne aus.

Salzwedler Baumkuchen darf beim Sachsen-Anhalt-Tag nicht fehlen. Bildrechte: MDR/Luise Kotulla Nach knapp einer halben Stunde hat der Baumkuchen eine goldbraune Farbe bekommen – und die Frau, die ihn beschöpft, einen hochroten Kopf von der Hitze der Flammen. Zur Freude der Zuschauer dürfen sie alle vom noch warmen Kuchen kosten. Die kleinen Stücke verschwinden weitaus schneller in den Mündern, als die Zubereitung gedauert hatte.



Von all dem merken viele Kinder nichts. Sie sitzen in der Nähe auf dem Boden und bauen mit Holz, Hammer und Nägeln kleine Figuren. Der Malzirkel Köthen hat hier auf einer großen Unterlage Holzreste ausgebreitet und wer will, kann sich dazusetzen. "Die Kinder sollen einfach Fantasie haben", sagt Hannelore Scheibner vom Malzirkel. Sie ist mit dem Stand schon seit 14 Jahren beim Sachsen-Anhalt-Tag dabei.

Unser Stand ist immer sehr gut belegt. Hannelore Scheibner, Malzirkel Köthen

Vor allem Väter würden mit ihren Kindern bauen und man sähe ganz genau, wer zu Hause schon einmal mit Hammer und Nägeln umgegangen ist. Drei große Kisten Holz haben die fleißigen Handwerker schon verbaut. Ihr Werk können sie am Ende mitnehmen.