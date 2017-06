In Halle entsteht derzeit ein Logistikzentrum der Posttochter DHL. Am Montag wurde Richtfest im Industriegebiet "Star Park" an der A14 gefeiert. Auf einer Fläche von mehr als 14 Hektar will das Unternehmen Lagerkapazitäten schaffen. Bis zu 300 neue Arbeitsplätze sind für den Standort geplant. Die Investitionskosten betragen nach Angaben der Stadt rund 25 Millionen Euro. Ab September sollen die ersten Hallen genutzt werden.