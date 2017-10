Seit Juni 2015 läuft Rico Reißmann aus Wetterzeube im Burgenlandkreis durch die Welt – und das wörtlich. Über 11.000 Kilometer hat Reißmann schon in den Beinen. Sein Ziel ist es, zu Fuß so viele Länder wie möglich zu bereisen. Reißmann startete seine Weltumrundung mit der ersten Etappe über Tschechien, die Slowakei, Ungarn, Rumänien zunächst bis nach Istanbul in die Türkei. Weiter ging es durch Georgien, Aserbaidschan und den Iran. Über das arabische Meer kürzte er per Flugzeug ab und lief einmal quer durch Indien, kämpfte sich durch die Polizeipräsens in Myanmar und landete schließlich im August 2017 in Thailand. MDR SACHSEN-ANHALT begleitet Reißmann auf seinem Fußmarsch. Zwei erste Zwischenberichte von seiner Reise hat es schon gegeben. Nun schildert Reißmann selbst, wie es ihm auf seinem letzten Reiseabschnitt in Asien ergangen ist.

Indien (September 2016 bis November 2017)

Der Inder ist von Natur aus sehr neugierig. Als ich im September 2017 in Indien ankam, habe ich das schnell mitbekommen. Alle zwei Minuten hielt jemand neben mir an und fragt immer wieder: "Where are from? Where are you going?" Das ging den ersten Tag gut und auch noch den zweiten. Irgendwann hatte ich aber so einen Hals. Ich bin dann auch laut geworden, weil wirklich alle zwei Minuten jemand neben mir anhielt. Ich habe aber schnell gemerkt, dass ich damit niemandem einen gefallen tue. Diejenigen wissen ja nicht, dass sie die fünfzigsten sind, die einen das an einem Tag fragen. Ich habe dann einfach beschlossen, nichts mehr zu sagen – und das funktionierte. Ich legte einfach den Zeigefinger auf meinen Mund und sagte "Psssst", wenn mich jemand ansprach. Die meisten nickten dann oder verbeugten sich und ich hatte meinen Frieden.

Viele Inder sahen Jahrzehnte keinen Weißen – Reißmann war eine Attraktion. Bildrechte: MDR/Rico Reißmann In vielen Orten bildete sich schnell eine Menschtraube um mich herum. Ich bin hier und dort der erste Weiße seit 70 Jahren gewesen. Dementsprechend erstaunt waren die Menschen und auch aufgeregt, hatten vielleicht sogar Angst. Ich merkte, die wissen nichts mit mir anzufangen. Und dann stehst du da, das halbe Dorf um dich herum und eigentlich willst du nur noch in dein Zelt und schlafen. Das haben die Menschen hin und wieder nicht verstanden und kamen sogar nach Einbruch der Dunkelheit noch zu meinem Zelt und leuchteten hinein und machen noch ein Foto mit ihrem Telefon.

Erst zum Terroristen erklärt, dann zum Essen eingeladen

Besonders kurios war es kurz vor Varanasi im Osten des Landes. Dort gab es viele Reisfelder, die unter Wasser standen. Dementsprechend war es schwer einen guten Zeltplatz zu finden. An einer schönen Wiese samt großem Haus hatte ich trotzdem eine Stelle zum Übernachten entdeckt. Auf einmal kamen die ganzen Männer vom Haus und fragten, was ich denn hier wolle. Ich erklärte ihnen kurz, wer ich war. Sie unterhielten sich daraufhin und ich schnappte nur das Wort "Terrorist" auf. Die dachten, ich sei irgendein Pakistani, der keine Ahnung was vorhatte. Ich bin dann zu meinem Koffer hin und wollte meinen Pass rausholen. "Don´t open", schrien die Männer. Es könnte ja eine Bombe in meinem Koffer sein. Es ging dann hin und her und es wurde auch schon dunkel.