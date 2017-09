Erfolg für drei Rettungsschwimmer aus Halle: Bei der Europameisterschaft im Rettungsschwimmen in Belgien vom 3. bis 9. September belegten sie mit dem Team der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) hinter Italien den zweiten Platz. In Brügge und Ostende gewann die deutsche Mannschaft 21 Medaillen: je sechs Mal Gold und Silber sowie neun Mal Bronze.

Die Rettungsschwimmer vom DLRG-Verein Halle-Saalekreis haben 15 Medaillen in Einzel- und Mannschaftswettkämpfen beigetragen. Fabian Thorwesten schaffte es sieben Mal auf die vordersten Plätze und gewann unter anderem zweimal Gold. Vereinskamerad Joshua Perling holte sechs Medaillen, darunter ebenfalls zweimal Gold. Annalena Geyer startete auch für die DLRG Halle-Saalekreis. Sie schaffte es zweimal mit einer Staffel auf den dritten Platz.

Bereits bei den World Games im Juli in Breslau waren die halleschen Rettungsschwimmer erfolgreich. Die Schwimmer trainierten neben ihrer Ausbildung oder ihrem Beruf für die Wettkämpfe, sagte der Teammanager von der DLRG Halle-Saalekreis, Holger Friedrich. "Wir sind stolz, dass wir schon seit Jahren Mitglieder der DLRG Halle-Saalekreis in der Nationalmannschaft hatten." Friedrich führt das auf hervorragende Trainingsbedingungen und talentierte Sportler am Standort zurück.