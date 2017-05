Naumburg will mit Dom und der hochmittelalterlicher Kulturlandschaft in Welterbe.

Veto vom Denkmalrat Rückschlag für Naumburger UNESCO-Antrag

Naumburg will seit Jahren auf die UNESCO-Welterbeliste. Doch von Beginn an gab es Zweifel, ob die Bewerbung schlüssig ist. Der Förderverein musste nachbessern, doch nun gibt es einen neuen Rückschlag. Doch der Naumburger Landrat Götz Ulrich will weiter kämpfen.