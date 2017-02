Sangerhausen Massiver Job-Abbau bei Mifa droht

Flöther kündigte an, dass der Verkauf der traditionsreichen Fahrradschmiede bis Anfang März abgeschlossen sein soll. Den Angaben zufolge sollen die betroffenen Mitarbeiter das Angebot erhalten, in eine Transfergesellschaft zu wechseln. Transfergesellschaften verfolgen den Zweck, von Arbeitslosigkeit bedrohten Mitarbeitern eines Betriebes im Rahmen einer maximal einjährig befristeten Beschäftigung neue Jobs zu vermitteln. In einer solchen Gesellschaft würden die Mitarbeiter bei der Suche nach neuen Arbeitsplätzen unterstützt, so Flöther.