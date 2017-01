Beim ersten Treffen zu einem umstrittenen Industriepark in Sangerhausen haben die Gesprächspartner am Montagabend eine Kompromisslinie gefunden. Wirtschaftsminister Armin Willingmann (SPD) sagte dem MDR, alle Seiten wollten erreichen, dass Investitionen in Sangerhausen möglich seien und Arbeitsplätze geschaffen oder gesichert werden. Es sei dabei unstrittig, dass naturschutzrechtliche Belange berücksichtigt werden müssten. Willingmann spielte damit auf die geschützte Feldhamsterpopulation an, welche den geplanten Bau von Gewächshäusern verzögert.

Dalbert zeigt sich optimistisch

Umweltministerin Dalbert will nicht als Blockiererin gelten. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Auch Umweltministerin Claudia Dalbert (Grüne) äußerte nach dem ersten Gespräch in Sangerhausen zum Industriepark Mitteldeutschland optimistisch und sprach von einem guten Anfang in guter Atmosphäre. "Wir haben uns auf ein Zielszenario verständigt, von dem wir glauben, dass es die Belange des Naturschutzes mit den Interessen des Investors vereinen kann. Aber es sind noch Hausaufgaben zu machen. Diese müssen jetzt erledigt werden." Deshalb wurde Dalbert zufolge vereinbart, die Einzelheiten des möglichen Zielszenarios noch nicht öffentlich zu machen. Zugleich wies Dalbert den Eindruck zurück, sie würde die Industrieansiedlung blockieren: "Es ist doch völlig absurd, zu glauben, dass ausgerechnet eine grüne Ministerin gegen die Ansiedlung von Biogemüse sein soll. Wer, wenn nicht die Grünen, steht dafür, dass Biogemüse angebaut wird".

Neben den beiden Ministern hatten an dem Treffen auch Politiker aus der Region teilgenommen, darunter Sangerhausens Oberbürgermeister Ralf Poschmann (CDU) und als Einladende Landrätin Angelika Klein (Linke). Auch sie bestätigten dem MDR das Ergebnis. Klein sagte dem MDR, sie sehe etwas Licht am Horizont. "Wenn die Stadt ihre Hausaufgaben macht, dann haben wir eine gewisse Chance, dass wie die Ansiedlung hinzukriegen." Es sei nicht einfach, Naturschutz und Industrieansiedlung miteinander zu vereinbaren. Beim nächsten Gespräch Ende Februar sollen auch die Naturschutzverbände mit am Tisch sitzen.

Nächstes Treffen Ende Februar

Der Streit dreht sich um ein geplantes Industriegebiet im Südwesten von Sangerhausen. Auf der Fläche lebt eine große Feldhamster-Population. Die Tiere sind geschützt und befinden sich derzeit im Winterschlaf. Einem Entscheid des Oberverwaltungsgerichts von Anfang Januar zufolge dürfen die Tiere vorerst nicht umgesiedelt werden. Das Gericht gab damit einer Beschwerde der Naturschutzorganisation BUND statt.

Entscheidung über Zukunft von Mifa

Am Dienstag steht in Sangerhausen außerdem die Zukunft des insolventen Fahrradherstellers Mifa im Mittelpunkt. Es wird die Entscheidung des Gläubigerausschusses über den Massekredit zur Rettung des Unternehmens erwartet. Am Abend ist in Sangerhausen eine Demonstration zur Unterstützung der Mifa-Mitarbeiter geplant. Dazu haben die Bürgerintiative Sangerhausen und die Freien Bürger Mitteldeutschlands aufgerufen. Die Region ist dringend auf Arbeitsplätze angewiesen und hatte jahrlang die rote Laterne in der Statistik. Im gesamten Kreis Mansfeld-Südharz lag die Arbeitslosigkeit im Dezember bei 11,7 Prozent. Allein in Sangerhausen waren im DEzember 2016 rund 3.000 Meschen ohne Job.