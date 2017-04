Am Blütengrund in Naumburg setzt pünktlich kurz vor Ostern zum ersten Mal in der neuen Saison die Fähre über die Saale. "Generalüberholt und neu angestrichen" warte die Fähre auf ihre erste Fahrt, teilte die Stadt Naumburg mit.

Tauglich für Hoch- und Niedrigwasser: Der Entwurf des Fähranlegers. Bildrechte: Stadt Naumburg (Saale) Mit Manfred Berro aus Bad Kösen sei auch ein neuer Pächter für den Fährbetrieb gefunden worden. Der neue Fährmann erhielt nach Angaben der Stadt einen Vertrag für dieses Jahr.



Neben den Instandsetzungsarbeiten an den Fährschiffen sind außerdem Laufstege, Pontons und der Fähranleger hergerichtet worden. Damit sei die Anlage nun für Niedrig- und auch für Hochwasser gerüstet. 50.000 Euro habe die neue Fähranlage gekostet.

Räumung nach 25 Jahren

Die Arbeiten waren notwendig geworden, nachdem der alte Fähranleger "illegal abgebaut worden" sei, so die Stadt. Ende Januar musste der alte Betreiber, die Saale-Unstrut Schifffahrtsgesellschaft in Naumburg mit etwa 20 Mitarbeitern, das Areal mit Ausflugslokal am Blütengrund räumen. Die Stadt hatte den Pachtvertrag für das Gelände nach 25 Jahren nicht verlängert.

Die "Unstrutnixe", "Reblaus" und "Fröhliche Dörte" Bildrechte: IMAGO Dem vorangegangen war ein jahrelanger Streit über die Rechtmäßigkeit der Bauten und der Nutzung des Geländes. 2009 wurde ein baurechtlich nicht genehmigtes Hausboot, das als Küchenschiff dienen sollte, abgeschleppt.



Inhaber Manfred Schmidt hatte die Anlage mit Biergarten aufgebaut und sowohl die Fähre als auch die Fahrgastschiffe "Unstrutnixe", "Fröhliche Dörte" und "Reblaus" betrieben. Er sagte MDR SACHSEN-ANHALT: "Ich habe mit Nichts nach der Wende angefangen. Man hat sich nichts gegönnt. Ich habe 25 Jahre keinen Urlaub gemacht. Das, was man erwirtschaftet hat, wurde gleich wieder hier rein gesteckt." Vor 25 Jahren gehörte das Grundstück am Blütengrund noch zu Kleinjena. Schmitt hatte damals das Areal per Handschlag mit dem Bürgermeister bekommen.

Verhärtete Fronten

Zu einer Einigung über einen Bebauungsplan im Blütengrund war es nach Aussagen der Stadt aber nie gekommen. Damals schätzte Oberbürgermeister Bernward Küper das Verhältnis zu Schmitt ein: "Wir haben immer wieder versucht, ihm eine Brücke zu bauen. Leider sind die Fronten verhärtet, das muss man ganz klar sagen." Das war im Jahr 2009, weitere Streitigkeiten und Gerichtsverfahren folgten.

Inwieweit der Fährbetrieb trotz der jährlich etwa 20.000 Touristen am Blütengrund in Zukunft kostendeckend sein kann, ist nicht klar. Andreas Köpnick hat neun Jahre am Blütengrund Touristen über die Saale gefahren. Er sagte MDR SACHSEN-ANHALT, die Stadt müsse seiner Rechnung zufolge drei Fährleute einstellen, um die Fährzeiten abdecken zu können. "Wenn man das auf die Saison hochrechnet, dann kommt man etwa auf 25.000 Euro, was so ein Mann kosten würde." Zusammen seien das 75.000 Euro, die die Stadt erwirtschaften müsste. Die Stadt Naumburg wollte sich auf Anfrage nicht dazu äußern. Die Kosten seien Vertragsinhalte, über die man nicht sprechen könne, sagte der Sprecher der Stadt, Felix Prescher.

Gebührenordnung für die Überfahrt

Erst im März hatte der Gemeinderat der Stadt die Gebühren für die Benutzung der Saale-Fähre beschlossen. Ab dem 1. April 2017 kostet somit die Überfahrt 1,00 Euro. 50 Cent sind für Kinder bis zwölf Jahren, für Hunde und Fahrräder zu bezahlen. Laut Stadt bleibt damit das Preisniveau ungefähr erhalten.

