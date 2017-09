Die Winzer an Saale und Unstrut im Burgenlandkreis können in diesem Jahr mit einer guten Weinernte rechnen. Die sogenannte Bonitur, also die Qualitätsbeurteilung der Trauben, verspreche einen "gehaltvollen Tropfen" und habe ergeben, dass die Ernte Mitte September beginnen kann. Das teilte die Winzervereinigung Freyburg-Unstrut mit.

Qualitätsmessung im Weinberg Bildrechte: Winzervereinigung Freyburg Kellermeisterin Kathleen Romberg rechne mit einem Leseergebnis von etwa drei Millionen Litern. "Besonders die Burgundersorten sehen vielversprechend aus", meint Romberg.



Experten begutachten wärend der Bonitur die Anbauflächen, den Zustand der Reben und messen den Zuckergehalt der Trauben. Die gewonnenen Daten dienen dann sowohl zur Qualitätskontrolle, als auch für die Ernteplanung.

Bildrechte: Winzervereinigung Freyburg Die Winzervereinigung Freyburg ist eine Genossenschaft. Nach eigenen Angaben gehören ihr rund 500 Weinbauern an. Daneben gibt es außerdem das Landesweingut Kloster Pforta bei Bad Kösen und etwa 50 Privatweingüter, die ihre Weine aus dem Anbaugebiet selbst verkaufen.

Weinfeste in Freyburg, Höhnstedt und Naumburg

Auch für das Freyburger Winzerfest, das immer am zweiten September-Wochenende gefeiert wird, sind die Vorbereitungen angelaufen. Die ersten Trauben für den Federweißer, ein milchiger, schnell gegorenen und süßer neuen Wein, sind schon gelesen worden. Das größte Weinfest Mitteldeutschlands präsentiert den Gästen eine neue Weinkönigin, Musik und sehr viel Wein. Mehr als 70 Veranstaltungen stehen an dem Wochenende in Freyburg auf dem Programm.

Die Krone der Weinkönigin wird neu vergeben. Bildrechte: IMAGO Schon an diesem Wochenende kann man gute Tropfen beim Winzerfest in Höhnstedt an den Mansfelder Seen genießen. Hier wird unter anderem am Sonntag zu einer Weinberghüttenwanderung eingeladen.



Und auch das letzte Augustwochenende stand schon ganz im Zeichen des Weines. In Naumburg präsentierten zahlreiche Winzer aus der Saale-Unstrut-Region ihre Kreationen beim traditionellen Weinfest.

