Anmelden, ummelden, beantragen Saalekreis als digitaler Vorreiter

Verwaltung kann für die Bürger recht unflexibel und unbequem sein. Ein Student, der sich an der Hochschule Merseburg im Saalekreis immatrikulieren will, muss dafür nach Merseburg zur Hochschule reisen. Möchte er seinen Wohnsitz in die Domstadt verlegen, muss er noch zum Einwohnermeldeamt. Und ein chinesischer Student müsste beispielsweise auch noch persönlich bei der Ausländerbehörde vorsprechen und dann wieder beim Einwohnermeldeamt.

"Der Digitalisierung kann sich keine Kommune mehr verschließen", sagte die Pressesprecherin des Saalekreises, Kerstin Küpperbusch, MDR SACHSEN-ANHALT. Mit Hilfe der 50.000 Euro wolle man nun versuchen, verschiedene technische Lösungen zu bündeln und für kürzere Bearbeitungszeiten zu sorgen. Der Landrat des Saalekreises, Frank Bannert (CDU), freut sich: "Die Förderung ermöglicht uns, in den nächsten drei Jahren Verwaltungshandeln in digitaler Hinsicht auf eine neue Stufe zu heben und transparenter zu gestalten."

Digitale Vernetzung soll den Menschen im Saalekreis Wege ersparen. Bildrechte: Reinhild Kassing

So soll das digitale Angebot für die Bürger ausgebaut werden. Eine der Wunschvorstellungen: Die Bürger sollen in Zukunft ihr Auto online anmelden können. Auch der Austausch von Daten zwischen Landkreis, Stadt Merseburg und Hochschule Merseburg soll erleichtert werden. Die ersten Beratungen dazu stünden jetzt an.



Die Ideen aus dem Saalekreis und den anderen ausgewählten Orten sollen dann zum Vorbild für ganz Deutschland werden. Doch es fängt im Kleinen an, so auch an der Hochschule Merseburg. Studenten könnten sich hier künftig online registrieren – und sich im besten Fall damit viele Wege sparen.