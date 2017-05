Der Bindestrich wird nicht mitgesprochen – und so klingt der geplante "Saale-Kreis" in Thüringen genau wie der "Saalekreis", den es bereits in Sachsen-Anhalt gibt. Der Landrat des originalen Saalekreises Frank Bannert ist darüber verwundert. Seinem letzten Stand nach sei das nur ein Arbeitstitel. Sollte die Benennung tatsächlich erfolgen, will er das nicht auf sich beruhen lassen: "Wenn es denn so wäre, würden wir juristisch dagegen vorgehen."