Jobcenter Saalekreis stellt Maßnahmen vor Langzeitarbeitslose helfen beim Aufräumen

In Langeneichstädt, einem Ortsteil der Stadt Mücheln im Saalekreis, stehen Männer und Frauen in der schwülen Hitze und befreien die Straße vom Schlamm. So wie derzeit jeden Tag. Zu ihnen gehört auch Carmen Rettig. Für die 54-Jährige steht fest: "Es muss doch gemacht werden, damit die Leute wieder vernünftig durch ihr Dorf kommen." Auch wenn es eine sehr schwere Arbeit sei. "Jetzt haben wir den Schlamm, der schon fest war locker gemacht. Das war nicht ohne."