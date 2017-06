Sachsen-Anhalt-Tag in Startlöchern Eisleben erwartet 160.000 Gäste

Drei Kilometer Festmeile, ein Festumzug mit 1.000 Personen und 160.000 Besucher – so will Eisleben vom 16. bis 18. Juni den Sachsen-Anhalt-Tag feiern. Für drei Tage steht Martin Luthers kleine Geburtsstadt Kopf und das unter dem Motto "Die Welt zu Gast in Luthers Heimatstadt". Der Reformator soll laut Oberbürgermeisterin Jutta Fischer dann auch eine "sehr große Rolle" spielen. Ein Jahr habe man den Sachsen-Anhalt-Tag intensiv vorbereitet, auch in Hinblick auf Verkehr und Sicherheit.