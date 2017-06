Reportage vom Sachsen-Anhalt-Tag Euphorie trotz Regenwetters

Nach der offiziellen Eröffnung war auf dem Festgelände von den Besucherzahlen her noch Luft nach oben. Bildrechte: MDR/Luise Kotulla

Nicht weit entfernt steht die Bühne des Regionaldorfs Harz – Mansfeld Südharz. Dort ist es noch leer. Die Band auf der Bühne ruft: "Kommt nach vorne, wir haben extra Platz gemacht, um auf der Hauptstraße abzurocken!" Denn die Bühne steht mitten auf der Straße in der Innenstadt, nahe Luthers Geburtshaus. Ein paar junge Leute gesellen sich zur Musik, wippen im Takt.



Richtung Abend füllt sich die Lutherstadt Eisleben dann immer mehr. Schon vier Stunden, bevor der Hauptact auf dem Markt spielen wird, sammeln sich die Leute vor der Hauptbühne zum Soundcheck. Die Band "Spirit of Smokie" spielt "Lay Back in the Arms of Someone" an. Auf der Bühne steht auch Dean Barton, Sohn des einstigen Leadsängers von "Smokie". Einige Zuschauer singen schon jetzt mit. Die Sonne bricht immer wieder durch die Regenwolken und es verspricht ein toller Konzertabend zu werden. "Das wird eine stimmungsvolle Nacht", freut sich Ehepaar Witzmann, das gleich am Markt wohnt.